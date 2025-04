Replica La Promessa in streaming puntata 14 aprile 2025 Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 14 aprile 2025 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Catalina e Pelayo si ritroveranno faccia a faccia ma il loro confronto non andrà come la marchesina desiderava. Il conte sarà molto restio a darle la possibilità di parlare con lui e dirà di non voler affrontare alcun tipo di argomento con lei. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Rete 4 in Replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.

