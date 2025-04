Ilveggente.it - Giorgia Rossi cancella Sharon Stone: spacco da premio Oscar

Leggi su Ilveggente.it

non ha avuto alcuna pietà per i suoi follower: così la splendida giornalista di Dazn li ha lasciati letteralmente senza fiato.Che il suo look abbia subito, nel tempo, una trasformazione radicale, è evidente. Se ne sono accorti tutti.sexy e iperfemminile lo è sempre stata, eppure, da qualche mese a questa parte, la bella giornalista sportiva ha iniziato a sfoggiare – con gran disinvoltura, oltretutto – degli outfit ancor più interessanti ed intriganti.da(Instagram) – Ilveggente.itLa stella di Dazn, collega di Diletta Leotta, non deve il suo successo, tuttavia, al solo fatto di essere bella come il sole. Il pubblico lo aveva conquistato già ai tempi di Mediaset, mettendo in campo tutte le sue conoscenze e la sua incredibile competenza in maniera sportiva.