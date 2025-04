Tir e furgone si scontrano e volano fuori strada Paolo non ce l’ha fatta impatto devastante

Paolo Innone, 52 anni, residente a Bosaro, in provincia di Rovigo, travolto da un mezzo pesante mentre era alla guida del suo furgone.La vittima, originaria di Bassano del Grappa (Vicenza), aveva da poco compiuto 52 anni, lo scorso 15 ottobre. Stava percorrendo la Romea in direzione nord, da Ravenna verso Venezia, al volante del suo furgone, quando si è verificato lo schianto. Thesocialpost.it - Tir e furgone si scontrano e volano fuori strada: Paolo non ce l’ha fatta, impatto devastante Leggi su Thesocialpost.it Tragedia spaventosa in Italia, con la statale Romea che si conferma ancora una volta tra le arterie più pericolose del Veneto e non solo. A distanza di pochi giorni dal tragico incidente che a Codevigo è costato la vita a tre uomini originari del Ferrarese, un nuovo dramma si è consumato sull’asfalto, questa volta a Campagna Lupia, a pochi chilometri dal confine con la provincia di Padova. A perdere la vita è statoInnone, 52 anni, residente a Bosaro, in provincia di Rovigo, travolto da un mezzo pesante mentre era alla guida del suo.La vittima, originaria di Bassano del Grappa (Vicenza), aveva da poco compiuto 52 anni, lo scorso 15 ottobre. Stava percorrendo la Romea in direzione nord, da Ravenna verso Venezia, al volante del suo, quando si è verificato lo schianto.

