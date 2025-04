Donald Trump annuncia dazi su semiconduttori e farmaci

Donald Trump rilancia l'offensiva commerciale. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che già questa settimana verranno imposti nuovi dazi sui semiconduttori. Finora esclusi, smartphone e computer potrebbero ora essere colpiti dalla politica protezionistica di Washington. Trump ha confermato anche dazi sui farmaci: «Andremo a produrre i nostri farmaci, e le nostre industrie farmaceutiche dovranno battere posti come la Cina. Più dazi imporremo, più velocemente produrremo qui», ha dichiarato Trump alla Casa Bianca. «Non cambio idea, nessun Paese si salverà, ma sono flessibile», ha detto il presidente.Il commissario Ue Sefcovic a Washington: «L'Ue resta pronta a un accordo giusto»L'annuncio ha subito raffreddato Wall Street, che aveva aperto bene dopo segnali distensivi della Casa Bianca sull'elettronica.

