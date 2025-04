Il Sassuolo riscatta Muharemovi

Sassuolo riscatta Muharemovi?Il Sassuolo riscatta Muharemovi? . Il Sassuolo conquista la Serie A, e Tarik Muharemovi? diventa ufficialmente neroverde. Con la promozione, scatta l’obbligo di riscatto dalla Juventus: 5 milioni di euro finiscono nelle casse bianconere. Non solo: la Juve si assicura il 50% su una futura rivendita, un affare strategico. Muharemovi?, difensore classe 2003, brilla in Serie B. Nato a Lubiana, cresce in Austria con Wolfsberger, debuttando in prima squadra nel 2021 contro il Salisburgo. Arriva alla Juve nell’estate dello stesso anno, giocando prima in Primavera, poi nella Next Gen. Con 57 presenze e due gol in Serie C, si impone come leader. Il Sassuolo lo accoglie in prestito, e lui ripaga con prestazioni solide. La Juventus sorride, ma perde un talento.Un pilastro per il SassuoloMuharemovi? si è affermato come perno della difesa sassuolese. Ilprimatonazionale.it - Il Sassuolo riscatta Muharemovi? Leggi su Ilprimatonazionale.it Il?Il? . Ilconquista la Serie A, e Tarik? diventa ufficialmente neroverde. Con la promozione, scatta l’obbligo di riscatto dalla Juventus: 5 milioni di euro finiscono nelle casse bianconere. Non solo: la Juve si assicura il 50% su una futura rivendita, un affare strategico.?, difensore classe 2003, brilla in Serie B. Nato a Lubiana, cresce in Austria con Wolfsberger, debuttando in prima squadra nel 2021 contro il Salisburgo. Arriva alla Juve nell’estate dello stesso anno, giocando prima in Primavera, poi nella Next Gen. Con 57 presenze e due gol in Serie C, si impone come leader. Illo accoglie in prestito, e lui ripaga con prestazioni solide. La Juventus sorride, ma perde un talento.Un pilastro per il? si è affermato come perno della difesa sassuolese.

Muharemovic saluta la Juve, ufficiale al Sassuolo: i dettagli dell'affare. Ne parlano su altre fonti

Secondo sport.virgilio.it: Prossime partite e calendario completo del Sassuolo - Il 21/04/2025 alle ore 15:00 in Serie B contro il Frosinone (Sassuolo - Frosinone) Il 25/04/2025 alle ore 20:30 in Serie B contro il Cesena (Cesena - Sassuolo) Il 01/05/2025 alle ore 19:30 in Serie B ...

Scrive sassuolo2000.it: Lunedì 14 aprile, a Sassuolo, inizieranno i lavori di riqualificazione della rete fognaria in viale Matteotti - Inizieranno lunedì 14 aprile, a Sassuolo, i lavori di riqualificazione della rete fognaria in viale Matteotti. L’intervento è di fondamentale importanza per migliorare le ...

Nota di tuttomercatoweb.com: Cittadella-Sassuolo 1-2, le pagelle: Volpato incanta, Mulattieri e Berardi ringraziano - Ha voglia e lo dimostra anche nel finale mettendosi in proprio. Vita 5 - Si fa sopraffare dal ritmo del Sassuolo, finendo per trotterellare nella ripresa lasciando vuoti importanti in mezzo al campo.