Bonus nuovi nati 2025 1000 euro per ogni figlio ecco come fare la domanda

Con una circolare pubblicata oggi, l'Inps rende operative le nuove misure previste dalla legge di Bilancio 2025, tra cui il Bonus "nuovi nati". Si tratta di un contributo economico una tantum di 1.000 euro, riconosciuto ai nuclei familiari con figli nati, adottati o in affido preadottivo a partire dal primo gennaio 2025. Una bella notizia in più per questo 2025 per tutte quelle coppie che già hanno ricevuto il dono di diventare genitori. La prima volta fu con il governo Berlusconi nel 2005, poi negli anni la possibilità è stata replicata più volte.

