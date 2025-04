Zona stazione famiglia ricoverata in ospedale per un intossicazione da monossido di carbonio

ospedale per un’intossicazione da monossido di carbonio. È successo ieri in via Francesco Paolo Perez, a due passi dalla stazione centrale, dove i sanitari del 118 hanno soccorso un’intera famiglia originaria del Ghana composta dal padre, la madre, una bambina di 7 anni e dalla zia. Palermotoday.it - Zona stazione, famiglia ricoverata in ospedale per un'intossicazione da monossido di carbonio Leggi su Palermotoday.it Ricoverati inper un’dadi. È successo ieri in via Francesco Paolo Perez, a due passi dallacentrale, dove i sanitari del 118 hanno soccorso un’interaoriginaria del Ghana composta dal padre, la madre, una bambina di 7 anni e dalla zia.

Zona stazione, famiglia ricoverata in ospedale per un'intossicazione da monossido di carbonio. Marta Maria Ohryzko, ucraina trovata morta in un dirupo a Ischia: fermato il compagno russo che odiava la sua. Ospitò due bimbi mentre la mamma era ricoverata: l'Arma lo premierà come uno dei 5 migliori Comandanti di Stazione d'Italia. La favola dei bambini marocchini e del carabiniere: la mamma è ricoverata e il militare li 'adotta' per una settimana. Incinta con dolori, niente ricovero. Auto finisce contro un guardrail: paura a Pizzo per un'intera famiglia ricoverata all'ospedale di Vibo. Ne parlano su altre fonti

Come scrive palermotoday.it: Zona stazione, famiglia ricoverata in ospedale per un'intossicazione da monossido di carbonio - I sanitari del 118 hanno soccorso un uomo, una donna, la loro figlia di 7 anni e una zia. La piccola, che fra i quattro presentava le condizioni peggiori, è stata sottoposta due volte al trattamento n ...