Beko Siena Giani Accordo al ministero è punto di partenza non di arrivo

Accordo. Ma considero questa importante tappa non un punto di arrivo, bensì di partenza". Cosi' il presidente Eugenio Giani al termine dell'incontro che si è svolto al ministero delle Imprese e del Made in Italy per la firma dell'Accordo che chiude la vertenza Beko di SienaL'articolo Beko Siena, Giani: “Accordo al ministero è punto di partenza, non di arrivo” proviene da Firenze Post. .com - Beko Siena, Giani: “Accordo al ministero è punto di partenza, non di arrivo” Leggi su .com "E' stato siglato oggi un buon. Ma considero questa importante tappa non undi, bensì di". Cosi' il presidente Eugenioal termine dell'incontro che si è svolto aldelle Imprese e del Made in Italy per la firma dell'che chiude la vertenzadiL'articolo: “aldi, non di” proviene da Firenze Post.

