.com - Torneo delle Regioni / Ultimo turno di qualificazione, tre vittorie ed un pari: solo l’Under 15 passa ai quarti

Leggi su .com

Esperienza purtroppo conclusa per Under 17 (2-0 nell’ultima giornata alla Basilicata), calcio femminile (5-0) e Under 19 (0-0)VALLESINA, 14 aprile 2025 – Ultima giornata dei Gironi dicon le Marche che nella tre giorni ha incontrato Lombardia, Sicilia e Basilicata. Il verdetto del campo ha premiato15 chealla fase deimentre l‘Under 17, la squadra femminile e19 hanno concluso la loro esperienza. UNDER 15MARCHE – BASILICATA 5-1MARCHE (4-3-1-2): Grigore; Romagnoli, Petrini (30’ st Sottanella), Brancozzi, Lena (6’ st Sina); Maturo (8’ st Petroselli), Cittadini (36’ st Polini), Marini (21’ st Arduini); Vita (13’ st Punzo); Montecchiani, Carinelli (13’ st Torresi Matteo II) . A disposizione: Torresi Matteo I, Santaniello. All. Matteo Pazzi.BASILICATA (4-3-3): Telesca (1’ st Arcieri); Digiuseppe, Favale, Vizziello (1’ st Amato), Mastroroberti; Franchino, Scarnato (16’ st Plati), Russo (7’ st Tuccino); Carlucci, Nuzzi (1’ st Silvano), Di Sirio (13’ st Hamdane).