Prima Categoria / Coppa Marche, a Chiesanuova di Treia la finalissima tra Real Cameranese e Folgore Castelraimondo.

Si gioca giovedì prossimo 17 aprile alle ore 20.30 al “Sandro Ultimi”: le due squadre arrivano allasenza mai aver perso VALLESINA, 14 aprile 2025 – Si giocherà al “Sandro Ultimi” didiladiditra, in programma giovedì 17 aprile alle ore 20.30. Questo è quanto deciso dalla Lndnel comunicato ufficiale 227 del 10 aprile.Il “Sandro Ultimi” didiI rossoneri di Giorgio Pantalone arrivano all’appuntamento decisivo senza aver mai perso nella competizione. Nei tre triangolari ha eliminato, nell’ordine Potenza Picena (1-1) e Portorecanati (2-1); San Biagio (1-1) e Castelfrettese (1-0); Ostra Calcio (0-3) e Borgo Minonna (1-0). Anche la, allenata da Angelo Ortolani, non ha mai perso in, giocando contro Camerino (0-0), Belfortese (3-2), Elite Tolentino (3-1), Urbis Salvia (1-1),Montalto (2-0) e Centobuchi (1-1).