Donnapop.it - Mariateresa Antonucci, chi è il notaio di The Couple?

Leggi su Donnapop.it

Tra prove di abilità, intese di coppia e il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione, il nuovo reality di Canale 5, The, è finalmente partito. Ma a rubare la scena, almeno nella prima puntata, non sono stati solo i concorrenti: a far parlare il pubblico è stato soprattutto il.Figura incaricata di vigilare sul rispetto delle regole durante le sfide, si è trovata fin da subito al centro dell’attenzione. Tra regolamenti da far rispettare e qualche momento di incertezza in diretta, la sua presenza ha diviso il web e incuriosito i telespettatori. Ma chi è davvero, ildi Theè la vera star del reality!Nel corso della prima prova, in cui le coppie dovevano indovinare oggetti descritti dal partner evitando termini correlati,ha avuto il compito di supervisionare l’intero svolgimento.