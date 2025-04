Ilgiorno.it - Castiglione Olona: i Numerissimi regalano 500mila euro a un pensionato

, 14 aprile 2025 – La Dea Bendata fa tappa nel Varesotto, precisamente a, il borgo risorgimentale noto come “l’angolo di Toscana in Lombardia”. Un anonimo – e fortunato – giocatore, a quanto pare un, ha vinto il premio massimo al Gratta e Vinci,con un biglietto della serie. La vincita, fanno sapere da Agimeg, è avvenuta al Cafè Battisti, bar con ricevitoria che ha sede in via Cesare Battisti 15/bis.si conferma terreno fertile per le lotterie. Quest’anno l’anno era iniziato con l’assegnazione di uno premi di terza fascia della Lotteria Italia, da 20mila. Un bel modo per tornare al lavoro dopo le vacanze natalizie. Sul lago Maggiore a Ispra, invece, a fine marzo un giocatore aveva portato a casa il “bottino” più importante alla lotteria istantanea Turista per Sempre, un totale di 1 milione e 768milaspalmati su 20 anni.