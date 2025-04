Samson Ho ucciso Ilaria con il coltello della mortadella Poi si finge lei e nella chat con amica dice Vado a casa di un tizio conosciuto per strada

Vado a casa di un tizio che ho conosciuto per strada». È il 26 marzo quando Maria Sofia Lombardo riceve dalla sua migliore amica. Leggo.it - Samson: «Ho ucciso Ilaria con il coltello della mortadella». Poi si finge lei e nella chat con l'amica dice: «Vado a casa di un tizio conosciuto per strada» Leggi su Leggo.it «Sofi, non so se sto per fare una cazz., madi unche hoper». È il 26 marzo quando Maria Sofia Lombardo riceve dalla sua migliore

