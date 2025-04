Brignone la foto della gamba dopo intervento uno choc

Liberoquotidiano.it - Brignone, la foto della gamba dopo l'intervento: uno choc

Leggi su Liberoquotidiano.it

il drammatico infortunio, Federicanon molla e sceglie di condividere con i suoi follower su Instagram non solo quel che sta provando, ma anche la cicatrice che testimonia il recentechirurgico. Unaimpressionante, quellapost-operazionesciatrice azzurra. L'incidente, avvenuto durante la seconda manche dello slalom gigante ai Campionati italiani di sci alpino in Val di Fassa lo scorso 3 aprile, l'ha costretta a fermarsi e affrontare un percorso complesso di recupero. "Sono già al lavoro per tornare al 100%. In ogni caso ho migliorato il mio record di punti, ma degli ultimi 42 avrei fatto a meno", ha scritto con un pizzico di ironia, riferendosi ai punti di sutura che dominano nello scatto proposto sul social. L'operazione a cui si è sottoposta ha riguardato la riduzione di una frattura scomposta e pluriframmentaria al piatto tibiale e alla testa del perone sinistro, insieme alla riparazione del legamento mediale del ginocchio.