Boban riparte dalla Dinamo Zagabria è il nuovo presidente del club dopo l8217esonero di Cannavaro

Boban ritorna alla Dinamo Zagabria dopo quasi 35 anni: il club dove iniziò la sua straordinaria carriera in campo lo ha eletto presidente, sfruttando la sua esperienza dirigenziale, maturata tra Milan, UEFA e FIFA. "L'amore dell'unico club non conosce confini, l'amore per l'unico club non conosce gli ostacoli, l'amore del club riunisce tutti coloro che amano quel club" Leggi su Fanpage.it Zvonimirritorna allaquasi 35 anni: ildove iniziò la sua straordinaria carriera in campo lo ha eletto, sfruttando la sua esperienza dirigenziale, maturata tra Milan, UEFA e FIFA. "L'amore dell'uniconon conosce confini, l'amore per l'uniconon conosce gli ostacoli, l'amore delriunisce tutti coloro che amano quel

