Napoli Empoli 3 0 McTominay chiude la pratica toscana con la doppietta LIVE

Napoli privo di Anguissa, Di Lorenzo e Buongiorno si appresta a sfidare l'Empoli allo stadio Maradona nell'ultimo match di giornata. Conte per sopperire alle assenze dei tre qui sopra citati, inserisce Gilmour, Mazzocchi e Juan Jesus, per il resto gli undici sono gli stessi della sfida contro il Bologna. Gli azzurri cercano tre punti che continuerebbero ad alimentare le speranze di rimanere ad un passo dai nerazzurri. L'Empoli dal canto suo è alla disperata ricerca di punti salvezza per provare ad uscire dal baratro della retrocessione64? Il Napoli ora è con il pilota automatico61? Cross pennellato di Lukaku dalla destra e colpo di testa in avvitamento di McTominay. Vasquez non può nulla ed è doppietta per lo scozzese58? Risponde di nuovo l'Empoli con il tiro a giro di Henderson, palla al lato55? Lukaku da forse la spallata decisiva al match! Palla filtrante magistrale come sempre di Gilmour, il belga da dentro l'area deve solo controllare e calciare preciso50? Napoli in gestione ora, serve un altro gol per mettersi al riparo da brutte sorprese47? Subito corner per gli azzurri e Juan Jesus sciupa un'ottima occasione nell'area piccola.

