È iniziato un maxi processo sulla concorrenza contro Meta

processo in materia di concorrenza contro Meta, l’azienda di Mark Zuckerberg. La Federal Trade Commission (FTC), l’agenzia governativa che si occupa della tutela dei consumatori, di privacy e di concorrenza, ha accusato la società di aver acquistato Instagram nel 2012 e WhatsApp nel 2014 per poter eliminare la concorrenza nei confronti di Facebook, il social network fondato nel 2004 proprio dall’imprenditore. Secondo l’accusa, l’intento sarebbe stato creare un monopolio nei social media, che va contro le leggi antitrust USA. Se la FTC dovesse risultare vincitrice, al termine del processo, Zuckerberg potrebbe dover vendere le due piattaforme. Il diretto interessato, naturalmente, ha rifiutato ogni accusa, sostenendo che ci siano ancora diversi concorrenti, da X a TikTok. Metropolitanmagazine.it - È iniziato un maxi- processo sulla concorrenza contro Meta Leggi su Metropolitanmagazine.it Ha avuto oggi inizio negli Stati Uniti il più importantein materia di, l’azienda di Mark Zuckerberg. La Federal Trade Commission (FTC), l’agenzia governativa che si occupa della tutela dei consumatori, di privacy e di, ha accusato la società di aver acquistato Instagram nel 2012 e WhatsApp nel 2014 per poter eliminare lanei confronti di Facebook, il social network fondato nel 2004 proprio dall’imprenditore. Secondo l’accusa, l’intento sarebbe stato creare un monopolio nei social media, che vale leggi antitrust USA. Se la FTC dovesse risultare vincitrice, al termine del, Zuckerberg potrebbe dover vendere le due piattaforme. Il diretto interessato, naturalmente, ha rifiutato ogni accusa, sostenendo che ci siano ancora diversi concorrenti, da X a TikTok.

Meta, il maxi-processo che potrebbe stravolgere gli equilibri delle Big Tech. Lo Stato contro Google. Via negli Usa al maxi-processo per monopolio delle ricerche web. Cosa rischiano i colossi tech?. Google accusata di monopolio, al via il processo che rivoluzionerà il mercato. Processo Mazzini: lo Stato attacca i protagonisti politici imputati, ma i big quasi tutti assenti. È iniziato un maxi- processo sulla concorrenza contro Meta. Zuckerberg torna sul banco dei testimoni: al via maxi-processo antitrust contro Meta. Ne parlano su altre fonti

Secondo msn.com: Apple, un inizio di 2025 tra ribassi e maggiore concorrenza in Cina. Il punto sul grafico - Un inizio di 2025 amaro per Apple ... off massiccio da parte di Warren Buffett di titoli Apple e dalla crescente concorrenza nel mercato cinese. Apple perde quota in Cina e i produttori locali ...