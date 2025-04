Juventusnews24.com - Tudor ha convinto anche Polverosi: «Ha messo ogni tassello al proprio posto». Poi sentenzia così su Thiago Motta

di Redazione JuventusNews24ha: tutte le dichiarazioni del giornalista sul nuovo allenatore della JuveIl giornalistaha parlato a TMW Radio per analizzare la nuova Juve didopo l’arrivo del mister bianconero.PAROLE – «Ha portato avanti una rivoluzione semplicemente rimettendoal, puntando sulla logica e mettendo in campo una squadra capace di essere efficace. Dinon mi sono piaciute le dichiarazioni rilasciate nella sua intervista al Corriere della Sera, si è lamentato per essere stato cacciato con la squadra ad un punto dalla zona Champions, ma la verità è che la sua Juve non ha mai lottato per lo Scudetto, è uscita dalla Supercoppa subito e dalla Coppa Italia contro l’Empoli, mentre in Champions non è arrivata nemmeno agli ottavi facendosi eliminare dal PSV.