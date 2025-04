Albania rivolta e violenze dei migranti il Pd ora che dice

migranti in Albania: momenti di altissima tensione nel centro allestito dal governo italiano a Gjader, dove sono stati accolti 40 cittadini stranieri rimpatriati dall'Italia in seguito a decreti di espulsione. La vicenda è stata ricostruita dal Tg4, secondo cui una ventina di immigrati avrebbe dato vita alla protesta violenta, danneggiando arredi e infrastrutture del centro, scatenando insomma il caos. Vetri infranti, materassi distrutti e alloggi messi a soqquadro sono solo alcuni dei segni lasciati dalla violenza dei migranti. Ma non è tutto. Nel tentativo di compiere un gesto estremo, tre dei migranti coinvolti si sarebbero inflitti ferite da taglio, rendendo necessario l'intervento del personale medico. Fortunatamente, nessuna delle lesioni si è rivelata grave. Liberoquotidiano.it - Albania, rivolta e violenze dei migranti: il Pd ora che dice? Leggi su Liberoquotidiano.it Esplode la violenza deiin: momenti di altissima tensione nel centro allestito dal governo italiano a Gjader, dove sono stati accolti 40 cittadini stranieri rimpatriati dall'Italia in seguito a decreti di espulsione. La vicenda è stata ricostruita dal Tg4, secondo cui una ventina di immigrati avrebbe dato vita alla protesta violenta, danneggiando arredi e infrastrutture del centro, scatenando insomma il caos. Vetri infranti, materassi distrutti e alloggi messi a soqquadro sono solo alcuni dei segni lasciati dalla violenza dei. Ma non è tutto. Nel tentativo di compiere un gesto estremo, tre deicoinvolti si sarebbero inflitti ferite da taglio, rendendo necessario l'intervento del personale medico. Fortunatamente, nessuna delle lesioni si è rivelata grave.

Albania, rivolta nel centro: i migranti rompono tutto. E la sinistra si indigna per le fascette.... Il diritto all’asilo e alla protezione dalle violenze è sempre più a rischio. Azione popolare contro il Cpr di Roma. «Il sindaco Gualtieri si muova». Il Consiglio d'Europa denuncia la politica italiana "sempre più xenofoba". E bacchetta le interferenze su giudici e migranti. Muore un migrante in ospedale, scoppia la rivolta: nel centro anche i 12 arrivati dall'Albania. Milano a ferro e fuoco? E il Pd si schiera con i migranti in rivolta | .it. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da iltempo.it: Albania, rivolta nel centro: i migranti rompono tutto. E la sinistra si indigna per le fascette... - Rivolta dei migranti nel centro del governo in Albania, gli stessi per cui la sinistra si è indignata a causa delle fascette di plastica usati ...

informazione.it riferisce: Albania, polemiche e proteste dopo il trasferimento dei migranti con precedenti penali - Le immagini dei quaranta migranti irregolari arrivati a Gjader, in Albania, con i polsi legati da fascette hanno riacceso lo scontro politico. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha difeso la p ...

Come scrive ilsussidiario.net: Migranti in manette in Albania: i reati contestati/ Tra spaccio e omicidio, fino agli stupri - Migranti in manette in Albania: nonostante l'indignazione pubblica per le immagini dei trasferimenti, i reati contestati ai 40 sono notevoli ...