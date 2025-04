.com - Seconda Categoria / Nel Girone C l’Olimpia Ostra Vetere riapre i giochi, nell’F il Sarnano ha messo la freccia

Leggi su .com

Battuta la capolista Le Torri Castelplanio e ne approfitta anche il Cupramontana. Il Loreto (D) festeggia la promozione. Le ex capoliste Cingolana SF e Ripe San Ginesio pareggiano e sono superate VALLESINA, 14 aprile 2025 – A due giornate dal termine solo nelD il Loreto ha conquistato la matematica promozione in Prima e giustamenmte festeggia (rileggi qui nostro articolo.)./ Campane a festa sulla Santa Casa: il Loreto è promosso in PrimaNegli altri due Gironi tutto ancora da decidere e gli ultimi 180? saranno davvero all’insegna dell’incertezza. Ora la sosta e poi la volata finale.NelC colpo grosso delche batte la capolista Le Torri Castelplaniondo la corsa alla promozione in Primae soprattutto inserendosi nella volata finale, legittima speranza, di poter ancora dire la propria perchè i numeri ci sono tutti per crederci.