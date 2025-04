Beko, firmato al ministero il patto per la reindustrializzazione. Giani: "Un punto di partenza".

Leggi su Corrieretoscano.it

SIENA –l’accordo quadro fraEurope, governo, Regioni e parti sociali sul piano di trasformazione industriale per l’Italia dei siti della multinazionale che un tempo erano di proprietà Merloni e Whirpool, uno dei quali a Siena.“È stato siglato oggi un buon accordo. Ma considero questa importante tappa non undi arrivo, bensì di”. Così il presidente Eugenioal termine dell’incontro che si è svolto aldelle imprese e del made in Italy per la firma dell’accordo che chiude la vertenza. Con il presidente, il consigliere speciale per lavoro e crisi aziendali, Valerio Fabiani.“L’acquisizione da parte di Invitalia dello stabilimento – ha proseguito– conferma che abbiamo fatto bene a non arretrare mai dalla convinzione che Siena dovesse mantenere un sito industriale.