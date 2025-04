Lanazione.it - La Settimana Santa e il grido dei bambini

Firenze, 14 aprile 2025 - La domenica delle palme apre la. Gesù entro a Gerusalemme accolto anche da tanti, come quelli che andavano alla liturgia a Sumy. Abele, il "soffio", è spesso un bambino, in Terra, in Ucraina, sui barconi, nella geografia segnata dalla guerra e dalla sua cecità, per cui la colpa è sempre degli altri. Mentre si procurava questa tragedia, l'arcivescovo di Firenze, Gherardo Gambelli, nella sua omelia inMaria del Fiore per le Palme, ha richiamato quelle categorie così profonde e vere, ma anche per questo temute dai signori delle armi, che sono il "bisogno di un perdono infinito" e di "tenerezza smisurata" nel nostro presente "di guerre, di ingiustizia sociale ed economica, di povertà materiale e spirituale". Ne sono testimonianza anche "le nostre personali ferite e i nostri propri mali".