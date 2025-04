Agi.it - Luka Modric diventa comproprietario dello Swansea City

AGI - Ha vinto tutto quello che c'era da vincere, gli è sfuggita per un soffio soltanto una Coppa del Mondo, persa nella finale del 2018 contro la Francia. Per il resto, 40 anni il prossimo settembre, attuale capitano del Real Madrid (in cui milita da 13 anni) e della nazionale croata di cui fa parte dal 2006 risultando anche il primatista di presenze, è considerato uno dei migliori centrocampisti della storia del calcio. Vincitore di un Pallone d'Oro nel 2018,- è notizia ufficiale di oggi - è entrato a far parte, club gallese della Championship (la Serie B inglese), "come investitore e". Lo ha annunciato la stessa società spiegando che il campione croato dei ‘blancos' - che ben conosce il calcio britannico per aver militato nel Tottenham tra il 2008 e il 2012 - "avrà un ruolo chiave nell'aiutare il club a conquistare l'attenzione globale e a progredire sia dentro che fuori dal campo".