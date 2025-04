Basket la Virtus Bologna batte Brescia in rimonta e aggancia Trapani in vetta alla Serie A

Virtus Bologna si complica la vita con un primo quarto da incubo (18-29), poi cambia passo nel secondo tempo e sconfigge abbastanza nettamente la Germani Brescia per 91-79 davanti al pubblico casalingo della Segafredo Arena nel posticipo che ha chiuso il programma della 26ma giornata di regular season per la Serie A 2024-2025 di Basket maschile.Le Vu Nere, grazie a questo successo nello scontro diretto per la vetta della classifica, raggiungono Trapani Shark al comando della graduatoria con 2 punti di vantaggio sul tandem Brescia-Trento e 4 sull’Olimpia Milano quando mancano quattro turni al termine della stagione regolare. Per gli emiliani, che hanno ribaltato il -1 dell’andata nell’ottica di un possibile arrivo in parità con la Leonessa, potrebbe diventare decisivo lo spareggio dell’ultima giornata in casa con Trapani per avere la testa di Serie n. Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna batte Brescia in rimonta e aggancia Trapani in vetta alla Serie A Leggi su Oasport.it Lasi complica la vita con un primo quarto da incubo (18-29), poi cambia passo nel secondo tempo e sconfigge abbastanza nettamente la Germaniper 91-79 davanti al pubblico casalingo della Segafredo Arena nel posticipo che ha chiuso il programma della 26ma giornata di regular season per laA 2024-2025 dimaschile.Le Vu Nere, grazie a questo successo nello scontro diretto per ladella classifica, raggiungonoShark al comando della graduatoria con 2 punti di vantaggio sul tandem-Trento e 4 sull’Olimpia Milano quando mancano quattro turni al termine della stagione regolare. Per gli emiliani, che hanno ribaltato il -1 dell’andata nell’ottica di un possibile arrivo in parità con la Leonessa, potrebbe diventare decisivo lo spareggio dell’ultima giornata in casa conper avere la testa din.

