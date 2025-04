Oasport.it - Pallamano: Italia femminile, squadra in crescita ma non ancora pronta

Dopo le due partite perse contro la Romania, nello spareggio dei Playoff d’accesso ai Mondiali 2025, la nazionalenaanalizza cosa è andato e cosa non è andato del confronto con le romene.Laazzurra, nel suo processo diguidato dal DT Alfredo Rodriguez, ci ha provato andando metaforicamente a sbattere contro un murotroppo duro per il livello di gioco e “conoscenze” della selezione tricolore.La “bocciatura” era preventivabile, ma non fa parte di quelle insufficienze gravi legate all’impreparazione: è qualcosa di “fisiologico” in un percorso che potrebbe avere nel prossimo biennio la sua rivelazione per un gruppo giovane che potrà soltanto migliorare e maturare.In questo senso, illuminanti, sono state le stesse parole di Alfredo Rodriguez sulla partita di ieri giocata alla TeraPlast Arena di Bistri?a finita 31-18 per la Romania dopo il 21-30 di Chieti: “Credo che laabbia disputato una partita molto positiva nel computo dei 60’.