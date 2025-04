Domenica In | Ultime Puntate e Novità Rai per l’Estate 2024

Leggi su Mistermovie.it

Sei un fan diIn? Preparati, perché la stagione-2025 sta per concludersi! L'ultima puntata del celebre programma di Mara Venier andrà in onda l'11 maggio. Ma non temere, ci sonoin arrivo! PerchèIn Finisce Prima del Previsto?La chiusura anticipata rientra in una strategia di razionalizzazione dei costi da parte di Rai. Anche altre trasmissioni, come “Il Paradiso delle Signore”, termineranno prima del previsto. L'azienda punta a ottimizzare le risorse senza rinunciare alla qualità dell'offerta televisiva. Sorpresa! Rai 1 Prolunga il Daytime Fino a GiugnoInaspettatamente, Rai 1 ha deciso di prolungare l'intero daytime fino al 27 giugno! Ciò significa un mese in più di programmazione per te, dalla mattina al preserale. Potrai goderti i tuoi programmi preferiti anche durante il mese di giugno, prima dell'inizio ufficiale della programmazione estiva con Unomattina Estate ed Estate in diretta.