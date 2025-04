Parma Juve due giorni di riposo per i crociati verso la sfida contro i bianconeri il report dell’allenamento dopo il pareggio con la Fiorentina

JuventusNews24Parma Juve, due giorni di riposo per i crociati verso la sfida contro i bianconeri: tutti i dettagli sulla partitaIl Parma è tornato in campo dopo il pareggio contro la Fiorentina. I prossimi avversari della Juve torneranno ad allenarsi nella giornata di giovedì.report – «dopo la partita contro la Fiorentina, i gialloblu hanno sostenuto una seduta di allenamento al mattino al Mutti Training Center di Collecchio. La squadra è stata divisa in due gruppi: uno, composto da chi ha giocato più minuti allo stadio Artemio Franchi, ha svolto palestra e defaticante, mentre l’altro, composto da chi ha giocato meno minuti o non è sceso in campo, ha svolto, sul campo 1, attivazione fisica e tecnica, torelli, esercitazione tecnica generale e un circuito di mini partite. Juventusnews24.com - Parma Juve, due giorni di riposo per i crociati verso la sfida contro i bianconeri: il report dell’allenamento dopo il pareggio con la Fiorentina Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24, duediper ila: tutti i dettagli sulla partitaIlè tornato in campoilla. I prossimi avversari dellatorneranno ad allenarsi nella giornata di giovedì.– «la partitala, i gialloblu hanno sostenuto una seduta di allenamento al mattino al Mutti Training Center di Collecchio. La squadra è stata divisa in due gruppi: uno, composto da chi ha giocato più minuti allo stadio Artemio Franchi, ha svolto palestra e defaticante, mentre l’altro, composto da chi ha giocato meno minuti o non è sceso in campo, ha svolto, sul campo 1, attivazione fisica e tecnica, torelli, esercitazione tecnica generale e un circuito di mini partite.

Juve, altro pari: 2-2 allo Stadium con il Parma. Juve verso Roma, Tudor ne recupera altri due: allenamento in gruppo. Diretta Juventus-Parma: formazioni, dove vederla in tv e live streaming. Juve-Parma 2-2, pagelle: Weah determinante. É già Halloween per la difesa bianconera. Thiago Motta prima di Juve-Parma: "Non vedrò Milan-Napoli". Rivivi la diretta. Serie A, Juve-Parma 2-2: frenano i bianconeri, Napoli a +7. Ne parlano su altre fonti

Riporta juventusnews24.com: Allenamento Juve, giorno di riposo per i bianconeri dopo il Lecce. Ecco quando torneranno ad allenarsi verso la trasferta di Parma - Allenamento Juve, giorno di riposo per i bianconeri: domani la ripresa alla Continassa verso la trasferta sul campo del Parma Non ci sarà alcuna seduta d’allenamento per la Juve nella giornata di oggi ...

Come scrive sportparma.com: Parma-Juventus: info biglietti - Parma Calcio informa che la vendita dei biglietti per la partita Parma-Juventus, valida per la trentatreesima giornata del campionato Serie A Enilive (lunedì 21 aprile, ore 20:45), è in programma a pa ...

Riporta juventusnews24.com: Parma Juve, i bianconeri partono col favore dei pronostici: gli ultimi confronti hanno fatto registrare questi dati! - Parma Juve, Tudor può approcciare questa sfida conscio di precedenti favorevoli ai bianconeri: nelle ultime partite è successo questo Lunedì, 21 aprile 2025 alle ore 20:45 lo stadio Ennio Tardini di P ...