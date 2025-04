Le celebrazioni del arcivescovo Gambelli fino al giorno di Pasqua

Lanazione.it - Le celebrazioni dell'arcivescovo Gambelli fino al giorno di Pasqua

Firenze, 14 aprile 2025 - Dopo aver celebrato la messa per cattolici impegnati in ambito sociale e politico, l'11 aprile l'arcivesocovo Gherardoha presieduto alle 18.30 in San Salvatore in Arcivescovado la celebrazione Eucaristica in preparazione allaper i cattolici impegnati in ambito sociale, politico, nell’amministrazione pubblica e nell’economia, quindi ha raggiunto Scandicci per la via Crucis dei giovani, con partenza da Piazzalea Resistenza e arrivo nel carcere di Sollicciano. “Lasciati fiorire. La speranza non delude” è il temae riflessioni che hanno accompagnato le sei stazioni che ricordano il percorso di Gesù verso il Golgota. Nella Domenicae Palme, 13 aprile, alle 10era in Battistero per la benedizione e la processionee Palme, quindi alle 10.