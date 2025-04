Michael Schumacher ha firmato il casco dell’ex pilota Jackie Stewart il ruolo della moglie e il gesto che emoziona i fan – Il video

Michael Schumacher ha firmato con le iniziali «M.S.» un vecchio casco di Jackie Stewart, indossato di nuovo dall’ex pilota britannico prima del Gp del Bahrein. A rivelarlo è stato lo stesso Stewart in un’intervista al Daily Mail, e poi con un video pubblicato sui suoi canali social. Il casco, pronto a essere venduto a un’asta di beneficenza per raccogliere fondi a favore dell’associazione “Race Against Dementia” fondata proprio da Stewart, è stato autografato anche da tante altre stelle della Formula 1: da Lewis Hamilton a Max Verstappen, fino a Mario Andretti e Nelson Piquet, e da tanti altri campioni. Ma quella Schumi ha un valore speciale, viste le attuali condizioni di salute dell’ex ferrarista. Ad aiutarlo – scrive il giornale inglese – è stata la moglie Corinna. «È meraviglioso che Michael abbia potuto firmare il casco per questa importante causa – ha raccontato Stewart al giornale inglese – è una malattia per la quale non esiste una cura. Leggi su Open.online hacon le iniziali «M.S.» un vecchiodi, indossato di nuovo dall’exbritannico prima del Gp del Bahrein. A rivelarlo è stato lo stessoin un’intervista al Daily Mail, e poi con unpubblicato sui suoi canali social. Il, pronto a essere venduto a un’asta di beneficenza per raccogliere fondi a favore dell’associazione “Race Against Dementia” fondata proprio da, è stato autografato anche da tante altre stelleFormula 1: da Lewis Hamilton a Max Verstappen, fino a Mario Andretti e Nelson Piquet, e da tanti altri campioni. Ma quella Schumi ha un valore speciale, viste le attuali condizioni di saluteferrarista. Ad aiutarlo – scrive il giornale inglese – è stata laCorinna. «È meraviglioso cheabbia potuto firmare ilper questa importante causa – ha raccontatoal giornale inglese – è una malattia per la quale non esiste una cura.

