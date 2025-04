Terremoto in California scossa fortissima magnitudo oltre il 5 le persone fuggono in strada

scossa di Terremoto nella California meridionale, avvertita distintamente anche nella città di San Diego e fino a Los Angeles. Un sisma di magnitudo 5.2 ha colpito nella serata di domenica l'area a sud dello Stato, vicino al confine con il Messico. L'epicentro è stato individuato a circa 4 chilometri dalla cittadina montana di Julian, a una profondità di 13 chilometri, secondo quanto riferito dall'US Geological Survey (USGS).Il Terremoto è stato seguito da altre scosse di minore intensità, ma al momento non si registrano danni significativi né feriti. Il sisma ha fatto oscillare luci e scaffali in molte abitazioni di San Diego, generando un certo allarme, ma non è stato necessario l'intervento dei soccorsi. Secondo l'USGS, "è improbabile che ci siano vittime o danni rilevanti, dal momento che la popolazione della zona vive in edifici costruiti per resistere ai terremoti, anche se alcune strutture vulnerabili esistono ancora".

