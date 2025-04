Lanazione.it - "Cattolici in politica, attenti alle sirene della manipolazione"

Firenze, 14 aprile 2025 - Si vuol far passare per normale, "naturale", il conflitto, la competizione, il prevaricare come forma di realismo. Ebbene non è questa la strada di un cristiano che è impegnato in. Ci sonoingannatrici. "Di frontesfide terribili del nostro tempo siamo invitati da piùa rinunciare alla fedeltà a quel patto fondatore che, all’indomaniseconda guerra mondiale eShoah, ha fattopromozione dei diritti dell’uomo il cardineconvivenza civile di ogni popolo e fra le nazioni", ha ricordato l'arcivescovo Gherardo Gambelli nella messa celebrata per iimpegnati ine nel sociale nella chiesa di San Salvatore al Monte. Gambelli ha messo in guardi da questea partire dal racconto dell'adultera che Gesù salva dalla lapidazione: "Il cristiano che agisce inè consapevole che la vita di ogni uomo e di ogni donna, proprio perché aperta ad un destino eterno, è chiamata a una pienezza di diritti in questa vita".