L Unione Europea non si fida Precauzioni per missioni in Usa

Feedpress.me - L'Unione Europea non si fida: "Precauzioni per missioni in Usa" Leggi su Feedpress.me "Trust no one": distinguere gli amici dai nemici, con Donald Trump di mezzo , è diventato un esercizio sempre più complicato. E l’Europa non vuole correre rischi. Il termometro della fiducia tra Bruxelles e Washington è ormai prossimo allo zero, al punto da spingere la squadra di Ursula von der Leyen a trattare ogni missione oltreoceano come se fosse diretta a Pechino o in territorio ostile. Da.

