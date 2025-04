Come finisce il film The Alleys Nei vicoli di Amman ogni segreto ha un prezzo

Alleys, dopo una serie di eventi scatenati da un video compromettente che ritrae Ali e Lana, la situazione precipita. Aseel, madre di Lana, coinvolge il gangster Abbas per eliminare la minaccia del ricatto, ma le cose non vanno Come previsto. La violenza si intensifica, coinvolgendo vari personaggi del quartiere. Il film si conclude con un narratore, la cui identità viene rivelata solo alla fine, che riflette sulla natura delle storie e dei pettegolezzi nel quartiere, lasciando lo spettatore con una sensazione di ambiguità e incertezzaAli, un giovane truffatore, ha una relazione segreta con Lana. Quando un video dei due viene utilizzato per ricattare Aseel, madre di Lana, questa si rivolge ad Abbas per risolvere la situazione. L’intervento di Abbas innesca una serie di eventi violenti che coinvolgono vari residenti del quartiere, tra cui Hanadi, una donna con un passato misterioso. Cinemaserietv.it - Come finisce il film The Alleys? Nei vicoli di Amman, ogni segreto ha un prezzo Leggi su Cinemaserietv.it Nel finale di The, dopo una serie di eventi scatenati da un video compromettente che ritrae Ali e Lana, la situazione precipita. Aseel, madre di Lana, coinvolge il gangster Abbas per eliminare la minaccia del ricatto, ma le cose non vannoprevisto. La violenza si intensifica, coinvolgendo vari personaggi del quartiere. Ilsi conclude con un narratore, la cui identità viene rivelata solo alla fine, che riflette sulla natura delle storie e dei pettegolezzi nel quartiere, lasciando lo spettatore con una sensazione di ambiguità e incertezzaAli, un giovane truffatore, ha una relazione segreta con Lana. Quando un video dei due viene utilizzato per ricattare Aseel, madre di Lana, questa si rivolge ad Abbas per risolvere la situazione. L’intervento di Abbas innesca una serie di eventi violenti che coinvolgono vari residenti del quartiere, tra cui Hanadi, una donna con un passato misterioso.

The Alleys, la recensione: segreti e bugie in un vicinato pericoloso. The Alleys - Film (2021). The Alleys: come finisce il film thriller?. Come finisce il film The Alleys? Nei vicoli di Amman, ogni segreto ha un prezzo. The Alleys film, trama, attori, cast, finale, dove è girato, location. The Alleys trama, cast e finale del film di Rai 4. Ne parlano su altre fonti

Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it: Il racconto thriller di «The Alleys» nella città di Amman - In un quartiere claustrofobico di Amman, in cui pettegolezzi e violenza plagiano il comportamento delle persone, le vite dei residenti si intrecciano e si scontrano. Stasera alle 21.15 Rai 5 propone l ...

comingsoon.it comunica: LA TRAMA DI THE ALLEYS - The Alleys, il film diretto da Bassel Ghandour, ci porta negli stretti e intricati vicoli di un vecchio quartiere di Amman in Giordania, dove la violenza la fa da padrona. Un gruppo di malviventi ...