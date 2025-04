Lanotiziagiornale.it - Il governo punta sul terzo polo bancario: niente golden power su Mps per Mediobanca

Nessun colpo di scena. Ilitaliano dà di fatto il via libera all’ops di Mps su: la banca senese ha comunicato ieri la decisione della presidenza del Consiglio di non esercitare il. Si tratta della prima autorizzazione dall’annuncio dell’offerta che apre la strada all’operazione del. La decisione delera scontata, vero, ma non di poco conto. Perché proprio il ministero dell’Economia eserciterà un ruolo chiave nell’assemblea del 17 aprile, quando i soci di Mps sono chiamati a votare l’aumento di capitale necessario per il deal.Il Mef, con l’11,7%, è il primo azionista e quasi certamente voterà a favore dell’operazione, che sappiamo essere condivisa dalla maggioranza. Con un doppio obiettivo: da una parte creare il, magari sotto l’influenza dello stesso; dall’altra bloccare l’alleanza tra Generali e i francesi di Natixis, per evitare che il gruppo assicurativo possa perdere la sua italianità.