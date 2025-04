Lettera43.it - Un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito il Sud della California

Una scossa didi5.2 halameridionale, con epicentro nei pressi di Julian, una cittadina montana a Est di San Diego. Il sisma è stato registrato alle 10:08 ora locale (le 19:08 in Italia), a circa 13 chilometri di profondità. Secondo i sismologi delInstitute of Technology, la scossa è legata alla faglia di Elsinore. Un movimento più lieve, di3.3, era stato avvertito già domenica pomeriggio. Ilè stato percepito da San Diego fino a Los Angeles, ma non si hanno notizie di danni gravi o feriti. Il governatore Gavin Newsom è stato informato dell’evento e ha attivato un coordinamento con le autorità locali per eventuali interventi. Nel 2024, l’attività sismica inè stata insolitamente intensa, ma secondo gli esperti non si tratta di un segnale del temuto “Big One”, l’ipoteticocatastrofico che potrebbe colpire la lungo la faglia di San Andreas.