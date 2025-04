Mondiale per Club Inter UFFICIALE la lista degli arbitri Sorpresa sugli italiani

Mondiale per Club Inter, UFFICIALE la lista degli arbitri! Sorpresa sugli italiani. Ecco l’elenco completo dei direttori di gara protagonistiLa Fifa ha ufficializzato la lista degli arbitri che dirigeranno le gare del nuovo Mondiale per Club che vedrà coinvolte anche Inter e Juventus. Nessun italiano presente ad eccezzione di Marco Di Bello come VAR. Di seguito l’elenco completo.Ramon Abatti (Brasile)Omar Al Ali (Emirati Arabi Uniti)Ivan Barton (El Salvador)Dahane Beida (Mauritania)Juan Gabriel Benitez (Paraguay)Espen Eskas (Norvegia)Alireza Faghani (Australia)Salman Falahi (Qatar)Yael Falcon Perez (Argentina)Drew Fischer (Canada)Cristian Garay (Cile)Mustapha Ghorbal (Algeria)Mutaz Ibrahim (Libia)Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nuova Zelanda)Istvan Kovacs (Romania)Francois Letexier (Francia)Ning Ma (Cina)Danny Makkelie (Paesi Bassi)Szymon Marciniak (Polonia)Said Martinez (Honduras)Jean Jacques Ndala (Repubblica Democratica del Congo)Glenn Nyberg (Svezia)Michael Oliver (Inghilterra)Tori Penso (Stati Uniti)Cesar Ramos (Messico)Wilton Sampaio (Brasile)Issa Sy (Senegal)Ilgiz Tantashev (Uzbekistan)Anthony Taylor (Inghilterra)Gustavo Tejera (Uruguay)Facundo Tello (Argentina)Clement Turpin (Francia)Jesus Valenzuela (Venezuela)Slavko Vincic (Slovenia)Felix Zwayer (Germania)L’elenco dei VAR che saranno al Mondiale per Club:Khamis Al-Marri (Qatar)Mahmoud Ashour (Egitto)Ivan Bebek (Croazia)Jerome Brisard (Francia)Bastian Dankert (Germania)Carlos Del Cerro Grande (Spagna)Marco Di Bello (Italia)Rob Dieperink (Paesi Bassi)Hamza El fariq (Marocco)Shaun Evans (Australia)Nicolas Gallo (Colombia)Leodan Gonzalez (Uruguay)Tatiana Guzman (Nicaragua)Alejandro Hernandez (Spagna)Tomasz Kwiatkowski (Polonia)Juan Lara (Cile)Hernan Carlos Mastrangelo (Argentina)Fu Ming (Cina)Erick Miranda (Messico)Obaid Khadim Mohammed (Emirati Arabi Uniti)Guillermo Pacheco (Messico)Juan Soto (Venezuela)Bram Van Driessche (Belgio)Armando Villarreal (Stati Uniti)Leggi su Internews24. Internews24.com - Mondiale per Club Inter, UFFICIALE la lista degli arbitri! Sorpresa sugli italiani Leggi su Internews24.com di Redazioneperla. Ecco l’elenco completo dei direttori di gara protagonistiLa Fifa ha ufficializzato lache dirigeranno le gare del nuovoperche vedrà coinvolte anchee Juventus. Nessun italiano presente ad eccezzione di Marco Di Bello come VAR. Di seguito l’elenco completo.Ramon Abatti (Brasile)Omar Al Ali (Emirati Arabi Uniti)Ivan Barton (El Salvador)Dahane Beida (Mauritania)Juan Gabriel Benitez (Paraguay)Espen Eskas (Norvegia)Alireza Faghani (Australia)Salman Falahi (Qatar)Yael Falcon Perez (Argentina)Drew Fischer (Canada)Cristian Garay (Cile)Mustapha Ghorbal (Algeria)Mutaz Ibrahim (Libia)Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nuova Zelanda)Istvan Kovacs (Romania)Francois Letexier (Francia)Ning Ma (Cina)Danny Makkelie (Paesi Bassi)Szymon Marciniak (Polonia)Said Martinez (Honduras)Jean Jacques Ndala (Repubblica Democratica del Congo)Glenn Nyberg (Svezia)Michael Oliver (Inghilterra)Tori Penso (Stati Uniti)Cesar Ramos (Messico)Wilton Sampaio (Brasile)Issa Sy (Senegal)Ilgiz Tantashev (Uzbekistan)Anthony Taylor (Inghilterra)Gustavo Tejera (Uruguay)Facundo Tello (Argentina)Clement Turpin (Francia)Jesus Valenzuela (Venezuela)Slavko Vincic (Slovenia)Felix Zwayer (Germania)L’elenco dei VAR che saranno alper:Khamis Al-Marri (Qatar)Mahmoud Ashour (Egitto)Ivan Bebek (Croazia)Jerome Brisard (Francia)Bastian Dankert (Germania)Carlos Del Cerro Grande (Spagna)Marco Di Bello (Italia)Rob Dieperink (Paesi Bassi)Hamza El fariq (Marocco)Shaun Evans (Australia)Nicolas Gallo (Colombia)Leodan Gonzalez (Uruguay)Tatiana Guzman (Nicaragua)Alejandro Hernandez (Spagna)Tomasz Kwiatkowski (Polonia)Juan Lara (Cile)Hernan Carlos Mastrangelo (Argentina)Fu Ming (Cina)Erick Miranda (Messico)Obaid Khadim Mohammed (Emirati Arabi Uniti)Guillermo Pacheco (Messico)Juan Soto (Venezuela)Bram Van Driessche (Belgio)Armando Villarreal (Stati Uniti)Leggi sunews24.

Il trofeo del FIFA Club World Cup a Milano. Inter, Marotta senza freni: “Mondiale per Club? Lottare ovunque è nel dna del club”. Dazn verso il Mondiale per Club: le esclusive con Marotta e Zanetti. Cristiano Ronaldo all'Inter? La FIFA vuole un ultimo Messi-CR7 ufficiale: le squadre interessate e cosa c'è di vero. Mondiale per Club: il calendario dell'Inter. L’Inter presenta il trofeo UFFICIALE del Mondiale per Club. Ne parlano su altre fonti

Come scrive passioneinter.com: L’Inter presenta il trofeo UFFICIALE del Mondiale per Club - Si tratta del trofeo del prossimo Mondiale per Club, che vedrà l’Inter tra le squadre protagoniste negli Stati Uniti, tra giugno e luglio. La coppa, dalla forma molto particolare, è impegnata in un ...

Come scrive inter-news.it: Mondiale per Club 2025, la FIFA annuncia la lista degli arbitri! Uno dall’Italia - Il Mondiale per Club 2025 si sta per avvicinare. Da giugno Inter e Juventus saranno protagoniste nella competizione più allettante della stagione. La FIFA - Leggi su Inter-News ...

Secondo passioneinter.com: La scelta dell’Inter su Pio Esposito al Mondiale per Club - Fresco di rinnovo ufficiale annunciato nella giornata di ieri, Francesco Pio Esposito con l’ultimo contratto siglato si è legato all’ Inter sino al giugno 2030. L’attaccante classe 2005 sta facendo ...