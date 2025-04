Trema la California del sud scossa di terremoto di magnitudo 5 2 ‘É stato spaventoso’ VIDEO

California del Sud è stata colpita da un forte scossa di terremoto nei pressi di San Diego, con magnitudo preliminare di 5.2. Lo ha riferito l’US Geological Survey.Paura da San Diego a Los Angeles per la forte scossa di terremotoIl Dipartimento dello Sceriffo della Contea di San Diego ha dichiarato di non aver ricevuto segnalazioni immediate di danni o feriti. La scossa, che ha fatto oscillare lampade e mosso mensole a San Diego ed è stato avvertito fino a Los Angeles, ha avuto l’epicentro a circa 4 chilometri a sud della cittadina montana di Julian, a est di San Diego. Il governatore Gavin Newsom è stato informato del terremoto, ha dichiarato il suo ufficio in un comunicato sui social. Le testimonianze sul web raccontano di attimi di terrore. Istanti che sono sembrati interminabili. Notizieaudaci.it - Trema la California del sud, scossa di terremoto di magnitudo 5.2: ‘É stato spaventoso’ (VIDEO) Leggi su Notizieaudaci.it Ladel Sud è stata colpita da un fortedinei pressi di San Diego, conpreliminare di 5.2. Lo ha riferito l’US Geological Survey.Paura da San Diego a Los Angeles per la fortediIl Dipartimento dello Sceriffo della Contea di San Diego ha dichiarato di non aver ricevuto segnalazioni immediate di danni o feriti. La, che ha fatto oscillare lampade e mosso mensole a San Diego ed èavvertito fino a Los Angeles, ha avuto l’epicentro a circa 4 chilometri a sud della cittadina montana di Julian, a est di San Diego. Il governatore Gavin Newsom èinformato del, ha dichiarato il suo ufficio in un comunicato sui social. Le testimonianze sul web raccontano di attimi di terrore. Istanti che sono sembrati interminabili.

Terremoto in California, scossa di magnitudo 5,2 vicino San Diego: trema anche Los Angeles.

