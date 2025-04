Oasport.it - Puppo: “Sinner può allenarsi con chi vuole, ma non dove vuole. Ci sono ancora delle limitazioni”

Il Masters 1000 di Montecarlo è andato ufficialmente in archivio con il trionfo come da pronostico del favorito spagnolo Carlos Alcaraz, che ha battuto in finale Lorenzo Musetti sfruttando anche il calo prestazionale dell’azzurro dovuto ad un problema fisico. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Darioe visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.“Penso sia semplicemente un risentimento muscolare, nulla di così importante. Dopo le quattro rimonte e le fatiche del torneo, anche la tensione di giocare contro Alcaraz, mettendo insieme tutte queste cose può essere che non sei in grado di giocartela fino in fondo. Comunque lo spagnolo ha giocato un po’ come in altri match del torneo, magari con tanti errori nel primo set e poi giocando meglio.