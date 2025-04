Inter-news.it - Campionato Primavera 1, 33ª giornata classifica e risultati. Inter in scia!

L’ha vinto in questo weekend contro la Cremonese per 1-0. Il rigore di Giacomo De Pieri è bastato per rimanere indella capolista. Di seguito tutti ie ladel1 dopo lanumero 33.Bologna-Lecce 1-1Lazio-Empoli 1-1Cremonese-0-1Fiorentina-Udinese 5-0Genoa-Sampdoria 2-1Cagliari-Juventus 2-1Torino-Cesena 3-1Sassuolo-Roma 1-3Atalanta-Hellas Verona 0-0Milan-Monza 1-11 –Roma 7066Sassuolo 63Fiorentina 60Juventus 58Hellas Verona 53Milan 52Lazio 51Genoa 50Cagliari 48Torino 43Monza 42Lecce 42Cesena 41Atalanta 40Cremonese 38Bologna 33Empoli 30Sampdoria 22Udinese 14PROSSIMO TURNOTRENTAQUATTRESIMAEmpoli-Milan venerdì 18 aprile ore 16Cesena-Bologna venerdì 18 aprile ore 18Lecce-Fiorentina sabato 19 aprile ore 11Cagliari-Genoa sabato 19 aprile ore 13-Atalanta sabato 19 aprile ore 13Juventus-Lazio domenica 20 aprile ore 11Hellas Verona-Cremonese domenica 20 aprile ore 13Roma-Udinese lunedì 21 aprile ore 12Monza-Sassuolo lunedì 21 aprile ore 14Sampdoria-Torino lunedì 21 aprile ore 16Segui-News.