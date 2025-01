Game-experience.it - EA, crollano le azioni dopo le vendite deludenti di Dragon Age: The Veilguard ed EA Sports FC 25

Leggi su Game-experience.it

Electronic Arts ha registrato uno dei cali azionari più significativi della sua storiaaver pubblicato i risultati finanziari del trimestre conclusosi il 31 dicembre 2024. Il prezzo delledi EA è infatti sceso del 18,17%, causando una perdita di circa 6 miliardi di dollari in valore di mercato.Grazie ad Insider Gaming scopriamo che il calo importante è stato attribuito principalmente al flop commerciale diAge: The, oltre che al risultato sotto le aspettative di EAFC 25. Ma andando con ordine, The, l’ultimo titolo della serie Bioware, ha venduto solo 1,5 milioni di copie, un dato drasticamente inferiore rispetto ai 3 milioni previsti.E questo è ovviamente un confronto impietoso rispetto al precedente capitolo,Age: Inquisition, visto che quest’ultimo ha raggiunto 12 milioni di unità vendute.