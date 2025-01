Ilrestodelcarlino.it - Doppio incontro con il segretario Censis. Giorgio De Rita

A Grottammare è atteso l’arrivo delgenerale delDenell’ambito della rassegna delle ’Giornate della Partecipazione’. L’appuntamento è in programma domani sera alle ore 21 nella sala del consiglio comunale, aperto alla cittadinanza. "Anche quest’anno torniamo a Grottammare a presentare le nostre riflessioni sulla situazione sociale dell’Italia raccontate nel 58° Rapporto del– afferma De–. Per noi è un’occasione importante di confronto, dalla quale ci aspettiamo spunti preziosi per il nostro lavoro di interpreti della società e dell’economia. La città di Grottammare è, infatti, uno dei più significativi laboratori di sperimentazione di come la partecipazione collettiva alle decisioni politiche possa essere base di un nuovo paradigma della crescita.