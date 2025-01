Digital-news.it - Dazn ha celebrato Juventus-Milan in una edicola a Milano regalando sciarpe ai tifosi

In occasione del match, il terzo confronto stagionale tra bianconeri e rossoneri,ha regalato un’esperienza unica agli appassionati di calcio trasmettendo l’evento in chiaro e gratuitamente, registrando oltre 2 milioni di spettatori. Il match è così diventato la terza sfida più vista di sempre sulla piattaforma streaming.Per celebrare l’iniziativa, WLA ha realizzato insieme auna speciale attivazione on field, trasformando l’di Corso Magenta, nel cuore dio, in un punto di riferimento per idelle due squadre. Completamente brandizzata, l’ha rappresentato un luogo di incontro e celebrazione, attirando centinaia di appassionati e distribuendo oltre 4.000ufficiali dedicate alla sfida. Le, andate completamente sold out, hanno regalato aiun ricordo speciale della partita.