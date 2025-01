361magazine.com - “Da noi… a ruota libera”: gli ospiti del nuovo appuntamento

“Da noi. a”,con Francesca Fialdini. Tra glidella puntata Elena Sofia Ricci e Nekcon Francesca Fialdini e “Da noi. a”, il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 26 gennaio alle 17.20 su Rai 1. Gliin studio saranno Elena Sofia Ricci – che torna protagonista su Rai 1 in occasione del Giorno della Memoria interpretando Giulia Spizzichino, ebrea romana segnata dallo sterminio nazista della sua famiglia, nel film tv “La farfalla impazzita”, in prima serata il 29 gennaio; Nek, che dal 10 gennaio, il venerdì su Rai 1, conduce, insieme a Bianca Guaccero, “Dalla strada al palco”, il talent show dedicato alla scoperta del miglior artista di strada d’Italia; Eleonora Daniele, che ha scritto il libro “Ma siamo tutti matti? Storie di malati mentali, delle loro famiglie e di un sistema che è rimasto a guardare”; Giorgia Cardinaletti, giornalista, conduttrice e volto del Tg1.