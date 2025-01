Ilrestodelcarlino.it - Conselice, aumenta l’Imu di terreni agricoli e fabbricati

L’Amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Andrea Sangiorgi (foto), ha presentato nel corso della seduta del consiglio comunale di martedì scorso, il Documento unico di programmazione e le linee principali del bilancio di previsione 2025-2027. "Gli impegni presi con i cittadini sono stati la nostra bussola per la stesura di questi documenti – commenta il sindaco –. Il tutto in un quadro di tagli da parte del governo nazionale, che persignificano circa 200mila euro di risorse in meno nel triennio 2025-2027. Tenendo conto anche dell’impatto dell’inflazione, del caro energia e dell’aumento delle assicurazioni, la nostra maggiore preoccupazione è stata quella di non mettere in discussione i nostri servizi, in modo particolare quelli sociali ed educativi, volti ad aiutare famiglie e cittadini più in difficoltà".