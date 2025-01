Amica.it - Come indossare il cardigan secondo le sfilate A/I 2024-2025

Morbido, caldo, avvolgente e stratificabile: ilè la tendenza dell’invernoprotagonista dei migliori look delleda copiare ora.Miu Miu lo trasforma in un abito midi, mentre Gucci sceglie un modello corto impreziosito da paillette di diverse dimensioni. Da Valentino, ilconferisce un’atmosfera rilassata a un total look nero. E se da Luisa Spagnoli invece il maglione aperto si sceglie in maglia traforata, Max Mara propone un accostamento di nero e marrone attraverso una sovrapposizione di strati. Nel video di Amica.it, tutti i look conda replicare. GUARDA LE FOTOShopping guide: ilunghi da comprare adesso Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAilleA/IAmica.