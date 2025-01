Biccy.it - Ciro Solimeno, le prime parole dopo la scelta di Martina De Ioannon

Dehanno lasciato lo studio di Uomini e Donne da fidanzati con tanto di anello di fidanzamento e minaccia-velata “ora non ti divido più con nessuno, sei mia“. Un atteggiamento in linea con i commenti lasciati sotto le foto di Giulia De Lellis, non sono stupito.LadiDeè stata registrata giorni fa ma è andata in onda solo oggi. E proprio oggi,la messa in onda,si è sfogato su Instagram. “Un capitolo che porterò sempre con me” – ha scritto pubblicando un carosello di foto scattate nel backstage della trasmissione – “Il mio percorso a Uomini e Donne è iniziato all’improvviso, quasi per caso, ma si è rivelato un viaggio unico, intenso e ricco di insegnamenti. È stato un cammino che mi ha permesso di crescere, di mettermi in discussione e di conoscere persone straordinarie con cui ho legato profondamente“.