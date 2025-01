Romadailynews.it - Cina: Zhejiang, fiera delle lanterne galleggianti a Wuzhen

Questa foto mostra un mercato sull’acqua durante la, nella provincia orientale cinese dello, ieri 23 gennaio 2025. La, della durata di 21 giorni, ha preso il via ieri, mettendo in mostracolorate, oltre a feste di strada, mercati sull’acqua ed esposizioni del patrimonio culturale immateriale.turiste in costumi tradizionali posano per dei selfie con ledurante lanell’area panoramica di Xizha a, nella provincia orientale cinese dello, ieri 23 gennaio 2025. La, della durata di 21 giorni, ha preso il via ieri, mettendo in mostracolorate, oltre a feste di strada, mercati sull’acqua ed esposizioni del patrimonio culturale immateriale.