Cina | Shanghai registra +67 mln viaggi turistici in entrata nel 2024

Romadailynews.it - Cina: Shanghai, registra +6,7 mln viaggi turistici in entrata nel 2024

hato oltre 6,7 milioni diinnel, con un aumento dell’84% rispetto all’anno precedente, in parte grazie all’allentamento delle politiche sui visti del Paese, hanno dichiarato ieri le autorita’ turistiche locali. I pernottamenti ahanno superato i 6 milioni l’anno scorso, con un aumento di oltre l’80% su base annua, e i turisti internazionali sono piu’ che raddoppiati a quasi 4,8 milioni, secondo l’Amministrazione municipale diper la cultura e il turismo. La Repubblica di Corea, gli Stati Uniti e il Giappone sono in cima alla lista dei Paesi di provenienza dei visitatori, ciascuno con oltre 400.000 turisti a.Al contempo, Thailandia, Malesia e Indonesia sono stati i primi tre Paesi di provenienza con il numero di turisti in piu’ rapida crescita, ha dichiarato l’amministrazione.