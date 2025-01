Anteprima24.it - Cicloturismo, progetto condiviso Limatola-Castel Campagnano

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti“Facciamo insieme il biciplan”: è la denominazione delpredisposto dai Comuni di(ente capofila) e di, con l’Asd “Facc’e Bike” e l’Associazione “Agritettura 2.0”, in risposta alla misura “Bici in Comune”, bando promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani e l’Anci avente ad oggetto la promozione e l’implementazione della mobilità ciclistica e delquali strumenti idonei a mantenere uno stile di vita sano e attivo. Sport e turismo che si toccano, quindi, per perseguire gli obiettivi della mobilità sostenibile e per diffondere la pratica dell’uso della bici nella quotidianità. Assecondando, del resto, quello che è un trend già delineatosi sul territorio, si mira a progettare e realizzare, con tanto di digitalizzazione a supporto, una serie di percorsi cicloturistici che possano arricchire l’attrattività dell’area dei Comuni die di