Cesena-Bari | le probabili formazioni

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Si affrontano due squadre che hanno gli stessi punti e che attualmente si stanno giocato l’ultimo posto utile per i play-off.si giocherà sabato 25 gennaio 2025 alle ore 15 presso l’Orogel Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI romagnoli hanno rialzato la testa nell’ultimo turno di campionato grazie al successo esterno contro la Sampdoria. Una boccata d’ossigeno per la squadra di Mignani, che era reduce da quattro sconfitte consecutive ma che comunque viaggiano lontano dalla zona retrocessione, tra l’altro mai sfiorata dall’inizio della stagione.Anche i pugliesi si sono ripresi dopo il recente periodo di flessione conquistando una vittoria e due pareggi. La squadra di Longo non vogliono mollare l’obiettivo dei play.